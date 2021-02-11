他預測香港下半年經濟不會太差，疫苗接種率有望在11月達至7成，中港通關亦有望實行，料今年全年GDP會有4至5%增長。相對2019年社會運動及2020年新冠疫情，本地經濟開始靠穩，受惠通關以及憧憬消費劵等因素，較看好防守性的公用股、傳統經濟股如金融、保險、銀行、地產等，建議投資者不必急博科技股反彈。

他估計聯儲局明年1月起開始退市，現時每月買債1,200億（美元，下同），每月減少100億元，預計明年年底可結束買債，但今年7月至明年年底仍有過萬億美元量寬資金流入。

由於變種病毒擴散，美股投資者情緒謹慎，不少已做好對沖，因此不會發生泡沫爆破，預計今季美股見頂回落3-5%，第4季或會回升。

金價方面，他料維持1700-1900元位置，在中短線並不太看好，由於市場進一步明朗，估計金價難以觸及1950元以上。

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