陳浩濂今午出席《明報》卓越財經大獎頒獎典禮致詞表示，政府去年委託數碼港推在職金融從業員金融科技培訓計劃，於金融從業員中培育更多金融科技人才，首輪有逾1,200名金融服務從業員受惠，政府現正計劃推出新一輪在職金融從業員金融科技培訓計劃，細節敲定後適時公布。他又指，政府已宣布將為金融服務業創職位計劃（FIRST）加碼，資助加推200個專為2019至2021年大學畢業生而設的新職位，計劃續由金發局執行，月內公布相關細節。

陳稱，香港經歷包括社會動亂、新冠疫情等前所未有挑戰，但香港金融系統表現出非凡韌力，聯匯制度運作良好，港元市場去年錄得資金淨流入，銀行體系保持穩健，去年全年存款總額按年增5.4%，今年首5月仍繼續增長。股市今年首6個月，平均每日成交額1,882億元，按年升六成。在2019年私人銀行的資產管理規模上，香港排名全球第二，亞洲第一；雖尚未有2020年的數字，但初步數據顯示香港私人銀行業於2020年持續增長，錄得雙位數的增幅。

記者：胡學能

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