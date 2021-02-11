財庫局陳浩濂：大灣區青年就業計劃已提供逾400個金融服務職缺
文章日期：2021年7月8日 18:48
財經事務及庫務局副局長陳浩濂表示，施政報告提出大灣區青年就業計劃，提供月薪不少於1.8萬港元的職位，供2019至2021年期間獲頒學士學位或以上學位的畢業生申請，截至今年6月24日，逾370家企業在計劃提供逾2800個職位空缺，當中超過400個，是銀行、會計等金融服務業職位。
陳浩濂今午出席《明報》卓越財經大獎頒獎典禮致詞表示，政府去年委託數碼港推在職金融從業員金融科技培訓計劃，於金融從業員中培育更多金融科技人才，首輪有逾1,200名金融服務從業員受惠，政府現正計劃推出新一輪在職金融從業員金融科技培訓計劃，細節敲定後適時公布。他又指，政府已宣布將為金融服務業創職位計劃（FIRST）加碼，資助加推200個專為2019至2021年大學畢業生而設的新職位，計劃續由金發局執行，月內公布相關細節。
陳稱，香港經歷包括社會動亂、新冠疫情等前所未有挑戰，但香港金融系統表現出非凡韌力，聯匯制度運作良好，港元市場去年錄得資金淨流入，銀行體系保持穩健，去年全年存款總額按年增5.4%，今年首5月仍繼續增長。股市今年首6個月，平均每日成交額1,882億元，按年升六成。在2019年私人銀行的資產管理規模上，香港排名全球第二，亞洲第一；雖尚未有2020年的數字，但初步數據顯示香港私人銀行業於2020年持續增長，錄得雙位數的增幅。
記者：胡學能
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