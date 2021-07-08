張玉峰表示，內地監管機構過去在中資企業到美國上市前，亦會作出詢問，現時或是將監管程序地上化。滴滴上市後被查，亦令中資股在美股市場聲譽受損。不過事件會對本港市場有利，吸引更多內地科技公司來港上市。

美股近日破頂，張玉峰預期至年底標指目標為4200點至4300點，較昨晚收市的4358點略低。張玉峰預期美股下半年會較震盪，橫行一段時間。他認為目前市場資金太多，GameStop事件反映連散戶的資金亦非常充裕，市場需要冷卻。不過以30隻大型股，與美國市場相關度較高的道指年底目標看36000點至38000點，較昨日收市的34681點仍有上升空間。

張玉峰看好大型科技股，包括微軟（美：MSFT）、Adobe（美：ADBE）等，雖然微軟近日破頂，不過微軟雲端等服務適切美國商業環境，亦有政府服務的合約。現時基金多投入微軟、Adobe、亞馬遜（AMZN），而較少投入在或受壟斷法案影響的Facebook（FB）和Alphabet（GOOG）。

聯儲局上月將加息預期提前至2023年底，張玉峰認為投資者應關注加息是因應對經濟走強，還是因為要壓止通脹失控而進行。加息往往是經濟好轉下開始，可視為經濟復蘇的指標之一，非必需消費品、金融股等或再走高利好股市，他認為聯儲局最快要到2026年才能加息，而目前買債額將再持續兩年。

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