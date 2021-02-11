研究顯示，三科學生的理想僱主頭三位依次為﹕商科（Google、J.P. Morgan及Apple）；工科（港府、Google及Apple）；IT科（Google、Apple及Microsoft）。另外，安永、輝瑞及新鴻基地產（0016）於理想僱主排行榜的排名躍升，較以往受學生歡迎，當中安永的排名升幅最大，IT學生評為第17位（上升63位），而商科生則因「清晰晉升機會」，將其評為第七位（上升10位）。工科學生對藥廠評價較高，使輝瑞的排名大幅升至第七位（上升43位）。調查亦發現學生對輝瑞的認知度從42%升至84%，較去年高出一倍，或與疫情間的業務增長及曝光率有關。

薪酬期望普遍下跌，報告指，按年計，IT科跌18%至225,407元，工科跌11%至246,060元；商科微升1%至247,523元。

學生就業考慮因素有明顯變化，研究顯示，「豐厚的未來薪酬」為最重要因素。而學生今年更著重「就業保障」，其排名從第九位升至第六位，不同於上兩年以「友善的工作環境」為首要條件。相反，去年第二位的「工作生活平衡」則跌至今年第七位。

Universum亞太區執行董事Mike Parsons表示：「職場文化上，如友善的工作環境依然是關鍵的考慮因素，但隨着遙距辦公文化愈趨普及，求職時人才不會再視之為首要考慮因素。」他續建議僱主需在社交媒體上重點著墨3點以吸引大學生：培訓及發展機會、薪酬及福利、晉升機會。而商、工及IT科學生均認為，Google及Apple是在社交媒體上最吸引學生的其中五大僱主。

調查共訪問了6270名本港大學生，受訪者的學科領域分別是商業/商務、工程/自然科學、IT、人文/人文藝術/教育。

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