中國業務諮詢委員會成員現時共有7人，包括春華資本集團董事長胡祖六、招商銀行前行長馬蔚華、高瓴資本集團董事長兼首席執行官張磊。來自港交所內部成員則有非執行董事張懿宸，其為中信資本董事長；以及歐冠昇。

內地市場小組方面，成員則主要包括中國內地業界和市場人士，負責為港交所位於內地的項目提供意見和建議。

史美倫表示，新成立的中國業務諮詢委員會及內地市場小組將為港交所未來推進中國發展戰略提供寶貴的支持，非常榮幸歡迎胡祖六、馬蔚華、張磊及張懿宸成為諮詢委員會的創始成員。她續指，正值開啟港交所發展的新一頁，期待其寶貴意見。

此外，港交所今日歡迎內地私募太盟投資集團（PAG）董事長兼首席執行官單偉建加入其國際諮詢委員會。該委員會成立於2019年，由來自不同國家的經濟、商業、技術和金融專家組成，擔任董事會顧問。該委員會現時由7名成員組成。

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