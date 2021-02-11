WeChat Pay HK又稱，消費券申請已通過政府審核的用戶，亦可同時解鎖「商戶優惠放題」，每位用戶最多可以有總值超過1萬元的商戶禮遇及電子優惠券。

另外，WeChat Pay HK與富融銀行合作贊助無綫電視（TVB）競賽獎賞活動，於即日至8月27日期間一共舉行四輪「睇電視，抽WeFun，5000融易變10000」競賽獎賞活動，參加者有機會得到100% 現金積分，令5000元消費券即倍升至1萬元。

其他報道

柏傲莊III未達標 屋宇署6月18日已獲通知 項目未停收票並膺「票王」

有片：八達通拎5000元電子消費券攻略

晶門半導體發盈喜 純利增1.2倍

安踏：次季安踏品牌產品零售額年增35%至40%

恒大物業委任甄立濤董事長及執董 即日生效

寶龍地產6月合約銷售按年升2.1%

恒指跌807點 8日累挫2135點 逾5年最長跌浪 曾穿牛熊線

恒大物業委任甄立濤董事長及執董 即日生效

寶龍地產6月合約銷售按年升2.1%

恒指跌807點 8日累挫2135點 逾5年最長跌浪 曾穿牛熊線

澳門上半年博彩稅收按年減少逾10%至196億