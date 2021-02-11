WeChat Pay HK推消費券優惠 最多賺27518元獎賞
文章日期：2021年7月8日 17:49
5000元消費券登記進行中，指定的儲值平台繼續推出優惠吸客。WeChat Pay HK表示，市民只要選用WeChat Pay HK領取消費券，額外最多賺27518元獎賞。平台指出，用戶完成登記後無需等待政府審核通過，可以參加每日舉行大抽獎活動「日日有千抽」直至消費券派發，最高可抽得5000元加碼賞。
WeChat Pay HK又稱，消費券申請已通過政府審核的用戶，亦可同時解鎖「商戶優惠放題」，每位用戶最多可以有總值超過1萬元的商戶禮遇及電子優惠券。
另外，WeChat Pay HK與富融銀行合作贊助無綫電視（TVB）競賽獎賞活動，於即日至8月27日期間一共舉行四輪「睇電視，抽WeFun，5000融易變10000」競賽獎賞活動，參加者有機會得到100% 現金積分，令5000元消費券即倍升至1萬元。
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