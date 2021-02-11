大市成交金額2052億元，較上日增加31.11%，是2021年6月18日2055.03億元成交後最多；國指跌327點或3.22%，報9822點。恒生科技指數收報7321點，跌3.71%。

藍籌3隻升，55隻下跌。煤氣（0003）升0.66%，收報12.14元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻1點；海底撈（6862）跌6.97%，收報40.05元，是跌幅最大的藍籌。美團（3690）跌6.43%，收報267.6元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低138點。

恒生科技指數成份股2隻升，27隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是聯想（0992）收報8.89元，升0.79%；跌幅最大的是新東方在綫（1797）見52周低8.55元，收報8.57元，跌7.35%。

北水南下合計淨流出59.46億元，終止單日流入，南水北上合計淨流出17.01億元人民幣，終止單日流入。

三大指數表現

恒指曾跌最多3.04%，是2月26日後最大跌幅，當日跌幅為3.64%。今日低見27110.62點，是1月4日27079.24點後最低。收報27153.13點，是2020年12月30日後收市新低，當日報27147.11點。連跌8日，累計跌2135.09點，對上一次連跌8日是2015年12月14日。

科指曾跌最多3.97%，是5月11日後最大跌幅，當日跌幅為4.47%。今日低見7301.85點，是2020年10月7日7300.09點後最低。今日收市報7321.98點，是2020年10月5日後收市新低，當日報7092.06點。今日收市計連跌第7日，累計跌954.65點，對上一次連跌7日是2021年6月10日。

國指曾跌最多3.4%，是2月26日後最大跌幅，當日跌幅為4.01%。今日低見9804.26點，是2020年10月30日9726.67點後最低。今日收市報9822.56點，是2020年10月30日後收市新低，當日報9760.24點。今日收市計連跌第8日，累計跌1055.89點，對上一次連跌8日是2019年9月25日。

午後消息股表現

柏傲莊III混凝土強度未達標，已建部份全拆重建。新世界發展（0017）收報38.4元，跌3.88%。日內曾跌最多4.76%，是2020年11月30日後最大跌幅，當日跌幅為5.92%。今日低見38.05元，是3月26日37.7元後最低。今日收市價計則是年3月26日後收市新低，當日報38.2元。連跌3日累計跌1.94元。

澳門上半年博彩稅收按年減少逾10%至196億。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）收報13.86元，升0.14%；美高梅中國（2282）收報10.7元，跌4.46%；澳博控股（0880）收報8.12元，跌2.17%；永利澳門（1128）收報11.78元，跌2.64%；銀河娛樂（0027）收報58.9元，跌4.15%；金沙中國（1928）收報30.95元，跌2.52%。

中國工信部：已開展APP專項整治 騰訊（0700）、阿里（9988）等已完成整改。騰訊收報528元，跌3.74%；阿里巴巴見52周低197元，收報197.3元，跌4.13%。

中國收緊境外上市公司監管，阿里健康（0241）支持的零氪科技據報擱置美IPO。阿里健康見52周低14.68元，收報14.74元，跌4.41%。

亞太資源（1104）發盈喜，虧轉盈，全年賺不少於12億元。收報1.34元，升7.2%。

今早及隔晚消息股表現

兩新股上市，朗詩綠色生活（1965）定價3.18元，收報4.5元，升41.51%；康諾亞（2162）定價53.3元，收報68元，升27.58%。

太陽國際（8029）將加密幣挖礦機遷至哈薩克運作。收報0.65元，升10.17%。

華置（0127）料上半年度手上恒大（3333）持股錄41.1億賬面虧損。華置收報3.52元，跌1.95%；恒大見52周低9.51元，收報9.62元，跌2.53%。

中海外（0688）6月銷售額按年跌10%，首6月累升20%。收報17.86元，跌0.45%。

龍源電力（0916）上半年發電量按年升23%。收報13.4元，跌2.19%。

思摩爾（6969）控股股東質押股份，借近16億元。收報42.95元，升2.75%。

破頂股表現

半新股破頂，包括，森松國際（2155）創上市新高，見15.64元，收報13元，跌11.56%；朝聚眼科（2219）創上市新高，見17.4元，收報16.54元，升17.3%。

其他破頂股包括，金斯瑞（1548）創上市新高，見36.6元，收報35.2元，跌2.76%；中升（0881）創上市新高，見77.45元，收報74.05元，跌2.12%；洛陽玻璃（1108）創上市新高，見11.76元，收報11.18元，升2.01%；信利國際（0732）創52周高，見2.34元，收報2.22元，跌3.06%；創夢天地（1119）創52周高，見5.93元，收報5.7元，升6.54%；經濟日報（0423）創52周高，見1.35元，收報1.28元，無升跌；長實集團（1113）創52周高，見56.05元，收報54.8元，跌0.54%；太平洋航運（2343）創52周高，見3.38元，收報3.28元，跌0.61%。

破底股方面

內房、物管股破底，包括，彩生活（1778）創上市新低，見2.97元，收報3.03元，無升跌；融創（1918）見52周低23.9元，收報23.95元，跌2.44%；佳兆業（1638）見52周低2.6元，收報2.62元，跌5.07%；龍光地產（3380）見52周低10.02元，收報10.08元，跌2.33%；世茂集團（0813）見52周低18.1元，收報18.18元，跌0.33%；時代中國（1233）見52周低8.35元，收報8.36元，跌4.46%；奧園（3883）見52周低6.21元，收報6.24元，跌1.42%；富力（2777）見52周低8.37元，收報8.39元，跌2.67%；花樣年（1777）見52周低0.84元，收報0.84元，跌1.18%。

教育股破底，包括，新東方（9901）創上市新低，見51.6元，收報51.8元，跌11.83%；思考樂教育（1769）創上市新低，見2.99元，收報3.02元，跌2.58%；澳洲成峰高教（1752）創上市新低，見0.17元，收報0.17元，跌8.11%；希望教育（1765）見52周低1.65元，收報1.72元，跌2.27%。

科網股破底，包括，雲遊控股（0484）創上市新低，見1.5元，收報1.51元，跌3.21%；攜程集團（9961）創上市新低，見254元，收報255.6元，跌4.7%；易居企業（2048）創上市新低，見5.24元，收報5.27元，跌8.19%；快手（1024）創上市新低，見158.8元，收報160元，跌3.09%。

其他破底股包括，小鵬汽車（9868）創上市新低，見150.4元，收報151.5元，跌8.18%；藍月亮（6993）創上市新低，見8.8元，收報8.91元，跌4.71%；中原建業（9982）創上市新低，見2元，收報2.1元，跌4.11%；鴻騰（6088）見52周低1.88元，收報1.9元，跌1.04%。

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