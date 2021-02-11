新鴻基推新對沖基金「SHK Latitude Alpha」 投資多元另類資產
文章日期：2021年7月8日 16:39
新鴻基（0086）宣布，推出多重經理人對沖基金投資組合「SHK Latitude Alpha」，由旗下全資基金管理平台SHK Capital Partners管理。新鴻基指，本次是將早前已運行4年半的對沖基金投資組合轉入該基金，並投入3.3億美元（約為26億港元）而成立。
公告指，「SHK Latitude Alpha」是公司建立合伙網絡的下一步，該網絡為投資者提供多元另類投資領域專長方面的投資機會。該基金董事總經理兼投資組合經理為甄浩然，基金將採取全球布局、偏重亞洲策略。
公告指，該基金投資組合的很大一部分是透過原有基金創始人或戰略投資者而分配，或是分配予現時已對新投資關閉的基金，因此能夠為新投資者提供他們過往無法接觸的投資機會。
甄浩然表示，新鴻基公司的另類投資平台投資廣泛，包括種子投資於優秀的外部資產管理人、私募股權以及直接投資，為對沖基金「SHK Latitude Alpha」的投資流程帶來額外的業務專長。
SHK Capital Partners行政總裁琳熙（Lindsay Wright）表示，該對沖基金是今年新鴻基旗下基金管理平台承諾出資並推出的第5個項目，投資者將可受益於集團和現有對沖基金經理的深厚關係及對投資策略的一致性。
她表示，基金管理平台內部策略現時已錄得卓越風險調整回報，相信新基金將可幫助平台在建立多元產品亞洲領先另類投資平台時，繼續保持增長勢頭。
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