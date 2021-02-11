朗詩綠色生活首日飆升 CFO：目標三年內毛利率達30%
文章日期：2021年7月8日 15:47
朗詩集團同系物管股朗詩綠色生活（1965）今日掛牌，首掛最多飆1.33倍，高見7.4元。午後升幅回吐，截至下午3時，上升64%，報5.21元。每手1000股，帳面淨賺2030元。朗詩綠色生活首席財務官劉超今日於記者會表示，冀未來社區增值服務貢獻的收入佔比增加，期望整體業務毛利率可於三年內提升至30%以上。
劉超指出，公司未來將以規模化、智能化以及加大外包的方式降低成本，增加毛利率。他指出，公司於2019年開始大力開拓第三方市場，後續成本較高，因此該年毛利率受到影響，但去年財年已經恢復正常水平。他表示，各分項業務中，社區增值服務毛利率較高，目前佔集團收入9%，希望年內可以提升到10%，於未來兩、三年內進一步提升到15%至20%。
收購計劃方面，劉超指出，公司目標主要是有合作機會的企業，例如共同進行地產開發的企業旗下的物管。他表示，收購方式料會採取入股，而非全資併購。他坦言，物管於併購市場的估值「水漲船高」，公司不會採取競價方式一味提價，而是關注業務是否能夠消化。
副董事長周勤則補充指出，公司希望可收購區域型公司，例如有些本地小型物管，本身不適合上市，相信公司可為其提供合作機會。她表示，對西南市場如成都、重慶有興趣；而公司前年進入大灣區市場，發現當地物管市場集中度不高，相信亦是有發展潛力的地區。
朗詩控股董事長、公司董事長田明於內地記者會上則表示，集團未來將繼續以「綠色」進行差異化行為，例如推廣電動車，為電動車車主提供售後、充電站等服務。他又笑稱，自己並不太看重股東回報與資本市場，而是要堅持公司的價值觀，做「綠色創新」物管。雖然掌舵朗詩集團，但他亦不諱言，指內地房地產行業已到高成本、低回報階段，部分企業估值無法維持，因此不少企業向輕資產模式轉型。
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