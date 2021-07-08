惟今日內媒報導指，陶虹遐向金科員工發出公開信，該封名為《致金科全體員工的公開信》，陶虹遐控訴黃紅云自2017年3月離婚後，百般拖延辦理該批金科金控的股權拆分，直至今年6月28日才完成拆分過戶，但同日即直接免除其兄弟陶國林及陶建的所有職務。

陶虹遐指出，黃紅云已單方面違背與她簽訂的一致行動人協議之承諾條款，以其行為單方解除了與她簽訂的一致行動人協議，故從她向集團董秘張強發函開始，她將獨立行使金科大股東的權益。

陶虹遐又指控，自6月28日以來，黃紅云操縱金科一部分人，對金科部分員工進行威逼利誘，意圖對陶建和陶國林進行栽贓陷害，目前已有大量員工因此被逼離職，指黃紅云的行為已觸犯了法律，失去了一個金科大股東的行為底線，並行為嚴重傷害金科員工，已完全超越了作為一個合格的金科大股東的行為底線。

她又提到，若任由黃紅云繼續任意妄為，將嚴重影響到金科的正常發展，對國家、公司、股東及員工造成極為惡劣的影響和傷害，並警告黃紅云金科是上市公司，非其私有企業，呼籲讓金科正常開展經營等。

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