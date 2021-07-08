儘管如此，但他指通脹未有影響投資取態，選股方面仍偏好在不同經濟周期，仍可持續增長及具有良好現金流的企業。宏觀而言，市場會受惠經濟重啟，預料消費、住房等行業會受惠國民積壓已久的儲蓄力。近日有市場聲音指價值股會跑贏增長股，但Grant表示，現時不少價值股估值過高，相信部分行業如航空、能源板塊會面對挑戰，如利率、盈利增長壓力及供應鏈問題等，因此在選股時要更為謹慎，但整體而言價值股仍會跑贏。

富蘭克林鄧普頓新興市場股票團隊基金經理黎邁祺表示，中國的通脹情況有別於美國，主要是內地消費價格都在財政措施控制之下，此外內地以及不少亞洲國家疫苗接種高企，有助經濟重啟，國民生產總值（GDP）預測有高增長，故未見通脹有大幅上升跡象。投資機遇方面，可留意內地的5年規劃政策，當中提及綠色經濟、技術本地化、城市化、國內循環等，都有助帶來高收入。就長線而言，仍看好科技板塊的增長潛力。

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