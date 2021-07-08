渣打香港個人、私人及中小企業銀行部主管王麗珠表示，今次推出的全新渣打國泰Mastercard信用卡系列，不單是一張里數信用卡，更將「優先理財」及「優先私人理財」服務與信用卡結合，將購物、旅遊、生活享受和銀行服務集於一身，提供市場上最獨特的信用卡服務計劃。

國泰顧客關係及零售總經理施愷民表示，新卡為全新尊尚旅遊生活品牌「國泰」一系列顧客禮遇的頭炮。全新「國泰」品牌將大家對旅遊的熱愛帶到日常的生活範疇之中。「國泰」將國泰航空、馬可孛羅會及「亞洲萬里通」匯聚為一，精簡優化顧客與國泰互動的渠道，包括獲取會籍積分及使用里數的途徑。渣打國泰Mastercard信用卡讓顧客可享最優惠的里數兌換比率。只要每18個月賺取或兌換里數一次，其賬戶內里數的有效期就得以延長。顧客可使用里數兌換飛行獎勵，或以「里數加現金」方式購買國泰航空及香港快運的機票，及選購琳瑯滿目的精選商品。

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