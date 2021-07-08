過往十年已有不少人討論同性婚姻是否可行，有些說法是指：如果今日准許同性婚姻，往後是否准許亂倫或人獸交等等。通常這類見解會引為「滑坡謬誤」的教材。

很多邏輯謬誤是我們常見常聽，聽來似是而非，但若細心推論，便發現其實推論過程不成立，反而更難令人得見真相，容易因誤解而有莫名爭執，滑坡謬誤屬其一。

維基百科解釋得簡潔：

「滑坡謬誤的典型形式為「如果發生A1，接着就會發生A2，接着就會發生A3，接着就會發生A4，……，接着就會發生An」，而後通常會明示或暗示地推論「An不應該發生，因此我們不應允許A1發生」。A1至A2、A2至A3、A3至A4、……等因果關係好似一個個「坡」，從A1推論至An的過程就像一個滑坡。

滑坡謬誤的問題在於，每個「坡」的因果強度不一，有些因果關係只是可能、而非必然，有些因果關係相當微弱，有些因果關係甚至是未知或缺乏證據的，因而即使發生，也無法一路滑到An，An並非必然（或極可能）發生。若有充足證據顯示每個「坡」都有合理、強烈的因果連結，即不構成滑坡謬誤。」

如果同情會演變為支持，支持演變為參與，記得前後立法會席上多位尊貴議員，以至前行政長官，以至鄧局長倣效的成龍大哥，都曾同情、支持八九民運中的學生，到今日他們有否倣效那班天安門學生與中央政府「對抗」？似乎未見有。以局長邏輯，我們應否先發制人，率先譴責這班美化「反革命暴亂」的社會人士？

猶記得六七暴動時激進左派到處放手榴彈，殃及平民，其時左派領袖楊光於回歸後獲頒大紫荊勳章。如果頒發勳章代表嘉許，能否推論為政府鼓勵以至參與在街上放手榴彈？

721元朗部分白衣人獲判暴動罪成，何君堯律師於721當晚向白衣人致敬，豪言「你哋係我英雄」，何律師是否美化了暴動呢？以局長判斷，似乎何律師「今日是同情，明日是支持，後日就是參與。」深知局長定當秉公辦事，不會親疏有別，必一併譴責何律師。

而連儂牆隧道斬人案，法官認為兇徒因社會動盪而深受壓力下犯案，向兇徒表示「同情」。「今日是同情，明日是支持，後日就是參與。」按局長說法推論，這位法官似乎亦會由「同情」逐步演變為「參與」，敬望局長秉承香港由來已久的「三權合作」的精神，為法官提供適當指引，勿使法官「知法犯法」。

局長新人事新作風，甫履新便向法律系教授指教新思想，明顯是過往法律系人士以至文系對邏輯思辯有點弱。想起作家韓寒名句：「世界上有兩種邏輯，一種叫邏輯，一種叫中國邏輯。」自西式殖民暴政中解放，重新學習中國思想，希望局長能給予法律界人士充裕時間慢慢適應。畢竟國家千秋萬世，有的是時間。

賈文清

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