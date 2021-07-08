亞太資源虧轉盈 全年賺不少於12億元
文章日期：2021年7月8日 12:46
亞太資源（1104）發盈喜，料截至今年六月底的2021財年將錄得純利不少於12億元，2020財年則錄虧損4.29億元。
對於今次扭虧為盈，集團指主要是由於撥回於其中一間主要聯營公司投資的2020年度賬面值減值虧損；資源投資分部的溢利增加；及集團其中一項歸類為資源投資分部下的按公平值於損益賬處理之上市金融資產轉為未變現公平值收益所致。
集團又強調，其2021財年的年度業績乃受若干因素影響，其中包括但不限於本集團聯營公司於2021財年下半年的業績、集團若干金融工具的公平值調整，以及公司核數師之年度審核。若2021財年預期年度業績存有任何重大差異時，將於適當時候進一步更新。
股份今日無升跌，報1.25元。
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