藍籌9隻升，47隻下跌，2隻無升跌。吉利（0175）升3.95%，收報25元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻12點；美團（3690）跌5.45%，收報270.4元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低117點。

恒生科技指數成份股2隻升，28隻下跌。升幅最大的是中芯（0981）收報22.25元，升1.37%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報781.5元，跌7.68%。

北水南下轉淨出，合計淨流出31.97億元，南水北上合計淨流出11.71億元人民幣，終止連續1日流入。

三大指數延續跌浪

恒指半日低見27372.32點，是2021年1月5日27150.38點後最低。曾跌最多2.1%，是2021年5月11日後最大跌幅，當日跌幅為2.4%。連跌8日，累計跌1887.1點，對上一次連跌8日是2015年12月14日。

科指曾跌最多3.07%，低見7370.13點，是2020年10月7日7300.09點後最低。連跌7日，累計跌898.8點，對上一次連跌7日是2021年6月10日。

國指曾跌最多2.5%，低見9896.59點，是2020年11月2日9820.64點後最低。連跌8日，累計跌970.08點，對上一次連跌8日是2019年9月25日。

個股表現

兩新股上市，朗詩綠色生活（1965）定價3.18元，收報5.77元，升81.45%；康諾亞（2162）定價53.3元，收報70元，升31.33%。

太陽國際（8029）將加密幣挖礦機遷至哈薩克運作。收報0.65元，升10.17%。

華置（0127）料上半年度手上恒大（3333）持股錄41.1億賬面虧損。華置收報3.52元，跌1.95%；恒大收報9.65元，跌2.23%。

中海外（0688）6月銷售額按年跌10%，首6月累升20%。收報18.04元，升0.56%。

龍源電力（0916）上半年發電量按年升23%。收報13.36元，跌2.48%。

思摩爾（6969）控股股東質押股份，借近16億元。收報43.3元，升3.59%。

破頂股表現

半新股破頂，包括，森松國際（2155）創上市新高，見15.64元，收報14.26元，跌2.99%；朝聚眼科（2219）創上市新高，見17.1元，收報17.1元，升21.28%。

破頂股包括，中升（0881）創上市新高，見77.45元，收報75.1元，跌0.73%；洛陽玻璃（1108）創上市新高，見11.76元，收報11.56元，升5.47%；信利國際（0732）創52周高，見2.34元，收報2.31元，升0.87%；創夢天地（1119）創52周高，見5.93元，收報5.78元，升8.04%；經濟日報（0423）創52周高，見1.35元，收報1.33元，升3.91%；長實集團（1113）創52周高，見55.85元，收報55.55元，升0.82%；太平洋航運（2343）創52周高，見3.38元，收報3.34元，升1.21%；金斯瑞（1548）創上市新高，見36.6元，收報35.7元，跌1.38%。

破底股方面

內房、物管股破底，包括，彩生活（1778）創上市新低，見2.97元，收報2.97元，跌1.98%；龍光地產（3380）見52周低10.06元，收報10.08元，跌2.33%；世茂集團（0813）見52周低18.1元，收報18.18元，跌0.33%；時代中國（1233）見52周低8.52元，收報8.54元，跌2.4%；奧園（3883）見52周低6.26元，收報6.27元，跌0.95%；富力（2777）見52周低8.48元，收報8.5元，跌1.39%；花樣年（1777）見52周低0.84元，收報0.85元，無升跌。

科網股破底，包括，雲遊控股（0484）創上市新低，見1.5元，收報1.52元，跌2.56%；攜程集團（9961）創上市新低，見256元，收報256.6元，跌4.33%；易居企業（2048）創上市新低，見5.32元，收報5.34元，跌6.97%；快手（1024）創上市新低，見160.9元，收報161.5元，跌2.18%。

教育股破底，包括，新東方（9901）創上市新低，見53.05元，收報53.9元，跌8.26%；思考樂教育（1769）創上市新低，見3.02元，收報3.05元，跌1.61%；希望教育（1765）見52周低1.66元，收報1.69元，跌3.98%；睿見教育（6068）見52周低1.94元，收報1.94元，跌4.9%。

其他破底股包括，小鵬汽車（9868）創上市新低，見151.1元，收報152.7元，跌7.45%；藍月亮（6993）創上市新低，見8.85元，收報9.06元，跌3.1%；中原建業（9982）創上市新低，見2.07元，收報2.07元，跌5.48%；鴻騰（6088）見52周低1.88元，收報1.89元，跌1.56%；粵海投資（0270）見52周低10.6元，收報10.72元，跌0.37%。