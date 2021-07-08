恒指低開79點 朗詩綠色生活升88% 康諾亞升46%
文章日期：2021年7月8日 09:26
恒指今早低開79點或0.29%，報27881點，成交金額47億元；國指今早低開56點或0.57%，報10092點。恒生科技指數開市報7548點，跌0.73%。
藍籌15隻升，30隻下跌，13隻無升跌。藥明生物（2269）升2.6%，報138元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻26點；比亞迪（1211）跌2.31%，報220元，是跌幅最大的藍籌。阿里巴巴（9988）跌1.75%，報202.2元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低36點。
恒生科技指數成份股5隻升，19隻下跌，6隻無升跌。升幅最大的是微盟（2013）開市報15.18元，升1.88%；跌幅最大的是新東方在綫（1797）開市報8.86元，跌4.22%。
兩新股上市，朗詩綠色生活（1965）定價3.18元，開市報6元，升88.68%；康諾亞（2162）定價53.3元，開市報78元，升46.34%。
太陽國際（8029）將加密幣挖礦機遷至哈薩克運作。無成交，報0.59元。
華置（0127）料上半年度手上恒大（3333）持股錄41.1億賬面虧損。華置開市報3.55元，跌1.11%；恒大開市報9.87元，無升跌。
中海外（0688）6月銷售額按年跌10%，首6月累升20%。開市報17.94元，無升跌。
龍源電力（0916）上半年發電量按年升23%。開市報13.8元，升0.73%。
思摩爾（6969）控股股東質押股份，借近16億元。開市報44.8元，升7.18%。
破頂股表現
破頂股包括，理文化工（0746）創52周高，見5.78元，開市報5.78元，升0.52%。
破底股方面
破底股包括，新東方（9901）創上市新低，見53.5元，開市報53.5元，跌8.94%；新華保險（1336）見52周低24.25元，開市報24.25元，跌6.37%。
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