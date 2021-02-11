聯儲局6月會議記錄顯示，多位官員預計達到削減買債門檻的時間可能早過預期，此外，亦不確定造成通脹升溫的勞動力短缺和供應瓶頸多快才能結束，美債息續跌，10年期債息曾跌穿1.3%，美股向上，標指、納指齊創即市及收市價新高，其中納指連升4日，累計升161.11點。蘋果收報144.57美元，創收市價計新高，連升7日。