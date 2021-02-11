標指、納指齊創即市及收市新高 道指升104點 蘋果創收市新高
文章日期：2021年7月8日 08:15
聯儲局6月會議記錄顯示，多位官員預計達到削減買債門檻的時間可能早過預期，此外，亦不確定造成通脹升溫的勞動力短缺和供應瓶頸多快才能結束，美債息續跌，10年期債息曾跌穿1.3%，美股向上，標指、納指齊創即市及收市價新高，其中納指連升4日，累計升161.11點。蘋果收報144.57美元，創收市價計新高，連升7日。
道瓊斯工業平均指數收漲104點，升幅0.31%，報34681點。標普500指數收漲14點，升幅0.34%，報4358點。納斯達克綜合指數收漲1點，或0.01%，報14665點。
家得寶升1.32%，報323.48美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻27點，而波音跌1.85%，報231.78元，拖低道指28點。
科技股方面，蘋果收市報144.57元，升1.79%，谷歌母公司Alphabet收市報2529.48元，升0.22%，亞馬遜收市報3696.58元，升0.56%，Facebook收市報350.49元，跌0.64%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.78%，報459點。德國DAX指數收漲1.17%，報15692點；法國CAC 40指數漲0.32%，報6527點；英國富時100指數收漲0.71%，報7151點。