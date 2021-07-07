證監會及廉署拘一上市公司高級行政人員 疑涉唱高散貨
文章日期：2021年7月7日 20:35
證監會與廉政公署採取聯合行動，拘捕了一名上市公司的高級行政人員。是次行動亦包括搜查該上市公司及其在首次公開招股時的一家包銷商的辦事處。證監會是次採取行動，是根據《證券及期貨條例》對疑似「唱高散貨」操縱市場計劃及其他市場失當行為有關的罪行進行搜查。廉署是根據《防止賄賂條例》就涉嫌與貪污相關的罪行作出搜查及拘捕。
是次聯合行動根據雙方在2019年8月簽訂的諒解備忘錄安排而作出的，並展現證監會與廉政公署在打擊複雜及嚴重金融罪行方面的緊密合作，以保障公眾利益及維持香港金融市場的廉潔穩健。由於調查仍在進行中，現階段雙方面不會作出進一步評論。
不過，在雙方的新聞稿內，未有披露今次調查所涉及的上市公司及包銷商的具體內容。廉署的新聞稿則補充，被捕人士已獲保釋候查，並指被捕的一名上市公司高層人員，涉嫌在該公司的首次公開招股中，向包銷商職員提供利益。
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