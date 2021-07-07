是次聯合行動根據雙方在2019年8月簽訂的諒解備忘錄安排而作出的，並展現證監會與廉政公署在打擊複雜及嚴重金融罪行方面的緊密合作，以保障公眾利益及維持香港金融市場的廉潔穩健。由於調查仍在進行中，現階段雙方面不會作出進一步評論。

不過，在雙方的新聞稿內，未有披露今次調查所涉及的上市公司及包銷商的具體內容。廉署的新聞稿則補充，被捕人士已獲保釋候查，並指被捕的一名上市公司高層人員，涉嫌在該公司的首次公開招股中，向包銷商職員提供利益。

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