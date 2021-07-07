機管局指，受疫情拖累，各國實施旅遊限制及檢疫措施，客運量及飛機起降量分別下跌98.6%及66.2%至80萬人次及12.8萬架次。而貨運量表現維持穩定，按年微降2%至460萬公噸。機管局續指，因機場的貨機起降量升24%，紓緩客機機腹載貨空間減少的影響，助香港保持最繁忙國際貨運機場的地位。

三跑道系統的填海拓地工程大致完成，機管局稱，有信心第三條跑道將如期於2022年投入運作，而該項目將於2024年年底前按時、按預算完成。

此外，為提升機場設施工程，一號客運大樓內，於中央客運廊的全新美食廣場已準備開業、尊貴購物區亦已進行翻新；同大樓正進行的工程，則有將登機閘口美化為充滿活力的主題區域及改裝108個公眾洗手間。

有關SKYCITY航天城商業發展項目，機管局表示「11 SKIES」將成為全港最大型綜合購物、餐飲及娛樂設施，並計劃於2022年至2025年間分階段開業，設有1200間客房的麗豪航天城酒店亦預計於今年稍後落成。

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