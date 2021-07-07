有關報道指，銀河映象（國際）董事成員包括電盈旗下Viu TV董事兼總經理魯庭暉，及南華體育會主席盧潤森女兒盧恬兒等。該公司更於今年配發新股融資，資本已增至近1億元。當中杜琪峰佔股30%，另一股東為Noble Castle Ltd，據稱與李澤楷旗下公司有關。

公司註冊署的紀錄顯示，銀河映象（國際）在今年6月初獲Noble Castle注資1000萬港元之前，Noble Castle與杜琪峰在銀河影象國際原本各佔70%及30%股權。完成增資後，銀河影象國際的股本金增至8000萬港元另加1萬美元，其董事成員則包括方人傑、杜琪峰及於今年2月才獲委任入局、電盈旗下ViuTV董事總經理魯庭暉，以及盧恬兒。

同時Noble Castle亦於今年2月份委任魯庭暉加入旗下的Noble Castle Asia之董事會，令董事人數增至3人，其他兩人包括方人傑及盧恬兒。Noble Castle Asia更於6月份獲母公司Noble Castle增資1500萬港元。

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