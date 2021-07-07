李澤楷旗下盈拓伙杜琪峰合組銀河映象（國際）
文章日期：2021年7月7日 19:19
據《香港01》報道，電訊盈科（0008）主席李澤楷旗下公司與香港名導演杜琪峰合組影視公司銀河映象國際。盈科拓展集團發言人接受本報查詢時指出，這是該集團旗下公司投資項目，但是現階段未有具體業務內容可供透露。
有關報道指，銀河映象（國際）董事成員包括電盈旗下Viu TV董事兼總經理魯庭暉，及南華體育會主席盧潤森女兒盧恬兒等。該公司更於今年配發新股融資，資本已增至近1億元。當中杜琪峰佔股30%，另一股東為Noble Castle Ltd，據稱與李澤楷旗下公司有關。
公司註冊署的紀錄顯示，銀河映象（國際）在今年6月初獲Noble Castle注資1000萬港元之前，Noble Castle與杜琪峰在銀河影象國際原本各佔70%及30%股權。完成增資後，銀河影象國際的股本金增至8000萬港元另加1萬美元，其董事成員則包括方人傑、杜琪峰及於今年2月才獲委任入局、電盈旗下ViuTV董事總經理魯庭暉，以及盧恬兒。
同時Noble Castle亦於今年2月份委任魯庭暉加入旗下的Noble Castle Asia之董事會，令董事人數增至3人，其他兩人包括方人傑及盧恬兒。Noble Castle Asia更於6月份獲母公司Noble Castle增資1500萬港元。
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