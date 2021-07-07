保誠保險代理去年籲湖北客戶來港避疫買保險 被保監禁重投業界5月
文章日期：2021年7月7日 18:18
保監局就保誠保險委任的前個人保險代理任煒書違反《保險業條例》及《持牌保險代理人操守守則》，對他予以譴責，並禁止他由今年6月28日至11月27日的5個月期間向保監局申請成為持牌人士。
保監局指，有關紀律行動源自任於去年1月23日透過其社交媒體帳戶向其通訊錄上的所有人士發放訊息，以當時爆發新冠病毒疫情為由，鼓勵收到訊息的人士從湖北省來港以避開疫情及向他購買保險。該訊息發出之時，正值港府對湖北省採取旅遊限制，以避免病毒傳播，該訊息引起公眾廣泛關注，保監局收到多宗與之有關的投訴。
保監局就任發放該訊息的行為，認為他違反《操守守則》標準及常規，當中要求持牌個人保險代理應遵守其委任保險公司有關進行受規管活動的政策、程序及其他適用規定，任在今次事件中違反保誠保險有關跨境銷售的內部政策；在進行受規管活動時沒有處事持正，違反條例，以及保監局認為其所採取與進行受規管活動有關的行動有損或相當可能有損公眾利益；以及未能以可合理地預期一個審慎的人在進行受規管活動時會有的謹慎、技巧和努力水平行事，違反條例。
任被裁定干犯一項不當行為，並因此使任成為並非《條例》定義下的持牌個人保險代理的適當人選。
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