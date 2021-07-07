他認為，他認為，粵港澳大灣區蓬勃發展的經濟及迅速積極的財富將有助跨境理財通試點取得良好效果，財富積累愈多，跨境配置資產需求愈強，港澳居民部分有跨境投資經驗，而內地富裕家庭跨境投資比重亦在上升，跨境理財通提供一條新的資產配置渠道，相信會受到市場廣泛歡迎。

應堅指，理財通的意義主要體現在有利於促進內地資本項目開放、有利於促進人民幣國際化、有利於促進粵港澳大灣區建設、有利於促進香港國際金融中心發展等四方面。

他說，跨境理財通率先在粵港澳大灣區試點，採取跨境理財資金閉環管理，並提升投資者教育及消費者保護，這一系列制度安排體現了循序漸進推進資本項目可自由兌換的原則，可看到三地互聯互通管理機制更趨成熟。

他指理財通在制度設計中堅持跨境收付「本幣優先」導向，人民幣成為唯一跨境資金流動形式，南向通、北向通都以人民幣匯出或匯入，兌換發生在港澳，將增加粵港澳跨境人民幣結算量、港澳人民幣外匯兌換量。按以往互聯互通實施經驗，跨境理財通有可能呈現人民幣淨流入香港，隨着理財通及債券南向通即將推出，將對穩固香港人民幣資金池有正面作用。

記者：胡學能

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