恒指對上一次連跌7日是6月10日；科指對上一次連跌6日是6月9日。

恒指全日保持跌勢，今早低開295點後，曾收窄至跌103點，最多曾跌369點，全日高低波幅266點。

全日成交金額1565億元，較上日增加8.08%；國指跌119點或1.17%，報10149點。恒生科技指數收報7603點，跌0.56%。

藍籌22隻升，32隻下跌，4隻無升跌。藥明生物（2269）升6.41%，收報134.5元，是升幅最大的藍籌，港交所（0388）升5.32%，收報491元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻66點；建行（0939）跌7%，收報5.71元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低102點。

恒生科技指數成份股14隻升，16隻下跌。升幅最大的是海爾智家（6690）收報27.15元，升4.42%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報846.5元，跌5.05%。

北水南下合計淨流入17.8億元，終止連續3日流出。南水北上合計淨流入43.73億元人民幣，終止連續1日流出。

兩新股上市，朝聚眼科（2219）定價10.6元，收報14.1元，升33.02%；小鵬汽車（9868）收報165元，無升跌。

午後消息股表現

永順控股（6812）料年內拓展醫院環衛業務。永順控股收報0.475元，升13.09%。

平安好醫生（1833）與諾輝健康（6606）推居家癌症早篩服務。平安好醫生收報85.9元，跌1.6%；諾輝健康收報75.1元，升5.48%。

今早及隔晚消息股表現

美圖（1357）截至6月底止，比特幣的公允價值減少約1730萬美元預期將於中期業績內確認為減值虧損。目前市價計，已購買加密貨幣公允價值較其賬面值的增加淨額約為520萬美元。收報1.66元，升0.61%。

中國心連心化肥（1866）發盈喜，上半年多賺兩倍。創52周高，見5.38元，收報4.85元，跌4.15%。

吉利（0175）公布，6月銷量按年跌9%，完成目標41%，新能源車銷量增19%。收報24.05元，跌0.82%。

破頂股表現

部分半新股破頂，包括，中駿商管（0606）創上市新高，見4.18元，收報4.15元，升1.97%；森松國際（2155）創上市新高，見15.34元，收報14.7元，升5.91%。

航運相關股破頂，包括，中遠海控（1919）創52周高，見17.48元，收報17.46元，升9.81%；中遠海發（2866）創52周高，見1.94元，收報1.92元，升6.08%；海豐國際（1308）創上市新高，見34.8元，收報34.05元，升1.79%。

本地富豪股破頂，包括，九龍倉集團（0004）創52周高，見30.7元，收報29.75元，跌3.09%；長實集團（1113）創52周高，見55.2元，收報55.1元，升1.29%。

其他破頂股包括，特步（1368）創上市新高，見16.18元，收報15.92元，升9.04%；中國軟件國際（0354）創上市新高，見15.22元，收報15.06元，升1.76%；洛陽玻璃（1108）創上市新高，見11.22元，收報10.96元，升6.82%；信利國際（0732）創52周高，見2.3元，收報2.29元，升6.02%；普華和順（1358）創52周高，見1.35元，收報1.27元，升19.81%。

破底股方面

內房股破底，包括，佳兆業（1638）見52周低2.73元，收報2.76元，跌1.43%；龍光地產（3380）見52周低10.1元，收報10.32元，跌1.9%；世茂集團（0813）見52周低18.1元，收報18.24元，跌1.08%；奧園（3883）見52周低6.26元，收報6.33元，跌1.4%；花樣年（1777）見52周低0.84元，收報0.85元，無升跌；

科技股破底，包括，雲遊控股（0484）創上市新低，見1.53元，收報1.56元，跌3.11%；攜程集團（9961）創上市新低，見264.2元，收報268.2元，跌1.11%；汽車之家（2518）創上市新低，見114.1元，收報118.4元，跌2.15%；快手（1024）創上市新低，見163.5元，收報165.1元，跌3.39%；鴻騰（6088）見52周低1.9元，收報1.92元，跌6.8%；阿里健康（0241）見52周低14.9元，收報15.42元，升0.78%；神州控股（0861）見52周低4.9元，收報5元，升0.2%。

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