調查今年4至6月進行，獲近30家央行的外匯儲備管理者回覆，57%的受訪者提到通脹疑慮、長期公債收益率上漲失控，認為這是全球經濟面臨的主要風險，對比去年相類調查，當時受訪者並無提過長債收益率上漲失控風險。

79%的受訪者擔心疫情無法結束，71%的受訪者擔憂政府債務水平。有一半受訪者認為疫情要到明年之後才結束。

逾三分二受訪者預計美聯儲將在2023年加息，30%的受訪者料美聯儲將在明年加息。至於歐洲央行加息時間，33%的受訪者預計將在2023年才首次加息，41%的受訪者預計在2024年，僅26%的受訪者料首次加息時間晚於2024年。

此外，調查亦顯示，外匯儲備投資於各資產類別，以實現投資更多樣化的趨勢繼續。逾40%的央行將股票作為合格的資產類別，54%的受訪者將新興市場債券作為合格的資產類別，同時受訪者進一步轉向能抵禦通脹的資產。

在具體與外匯儲備投資相關的風險方面，86%的受訪者表示，最大擔憂仍是固定收益產品的收益率下跌甚至變為負值。

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