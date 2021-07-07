財經事務及庫務局局長許正宇回覆立法會議員質詢時表示，獲批貸款的申請者來自不同行業，包括運輸、物流、零售、建築、飲食、旅遊及酒店等。約有兩成為重複申請或申請人撤回的個案，當中百分之三被銀行拒絕申請，主要原因為未能提供相關證明失業資料。

每宗申請的審批時間最短由一至兩天至一個多月不等，視乎申請人提交所需文件的時間等個別情況而定。在已獲批的申請中，銀行平均以17個工作天處理，收到銀行申請後，按證保險公司一般在3個工作天內批出貸款。許正宇指，自計劃推出以來收到大量申請，部分申請重複或未有交齊相關證明文件，因此銀行需時審核。

今年《財政預算案》宣布的「百分百擔保個人特惠貸款計劃」為受疫情影響的失業人士提供低息貸款的百分百擔保，申請人需證明失業至少兩個月，最高貸款額為80,000元。

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