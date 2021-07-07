硬件升級方面，亞博館內所有展館、主辦單位辦公室、表演後台、餐飲場所及公共空間均相繼進行翻新工程，項目包括室內裝潢、照明及影音系統、通風、排水和全新自動「伸縮階梯座位系統」等設備。網絡科技提升方面，因為新冠肺炎疫情下不少活動須轉型到網上進行或「線上線下」混合模式，亞博館循多方面提升網路連線的速度，包括建設本港會展業界首個 Wi-Fi 6 項目，其高密度傳輸速度較以往快四倍，全面支援虛擬實境、擴增實境、人工智能及加強物聯網技術應用的發展空間。隨著5G時代來臨，亞博館亦加裝5G網絡設施，為人流密集環境提供更優異的網絡速度和穩定性。另外，亞博館亦投資引入「流動直播室」，內有獨立照明及電力裝置，可按需要移動至任何地點，配合多元化活動的需要。

至於智能消毒衞生方案，亞博館分階段翻新設於公共空間及展館內外的洗手間，所有洗手設施已安裝 Ozone 淨水消毒系統，廚房亦裝設相關活氧水系統，確保去除食材表面的化學物質或污染成分。此外，亞博館設立「CLeanTech 智能消毒通道」，該1三合一消毒通道只需 12 秒，便能為進場人士的衣物及攜帶品徹底消毒，適合接待大量訪客時使用。

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