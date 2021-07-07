小鵬去年8月在美國掛牌，今次相隔不足一年再次上市，董事長何小鵬表示，對新造車企業而言，實現雙重上市是節奏問題，愈快愈早對於公司的融資、人才吸納均有好處。市場陸續有科網公司進入造車市場，何小鵬形容目前新造車企業的競爭格局已經進入「戰國時代」，每家公司都在致力於儲備更多「糧草」，具體融資金額視乎每間公司的需求。

集團今年上半年合共交付3萬輛車，問及全年目標，顧宏地表示不對外公開指引，僅透露去年研發開支約17億元，預料今年將會翻倍。他又指出，集團近年毛利率逐步向上，但隨著下半年推出兩款新車，「讓利」或令毛利率短暫受壓。至於市場關注的晶片問題，顧宏地認為短缺問題要在今年年底，至明年年初才得以改善。

小鵬汽車使用的晶片來自多個合作方，何小鵬稱現時與晶片龍頭製造商合作良好，長遠會評估自我研發的可能，但目前仍圍繞現時合作。現時小鵬旗下產品仍未在港發售，何小鵬表示，香港是集團未來首選發展市場之一，明言「一定會讓小鵬汽車在港出現」。

記者：蔡穎霖

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