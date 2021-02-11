美股下挫，港股延續近日跌勢，恒指今早低開295點，曾一度收窄至跌144點，低位最多跌369點，半日高低波幅225點。恒指半日跌207點或0.74%，報27865點，暫連跌第7日，累計跌1422.97點，對上一次連跌7日是6月10日。