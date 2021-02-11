恒指半日跌207點 連跌第7日 北水轉淨流入
文章日期：2021年7月7日 12:07
美股下挫，港股延續近日跌勢，恒指今早低開295點，曾一度收窄至跌144點，低位最多跌369點，半日高低波幅225點。恒指半日跌207點或0.74%，報27865點，暫連跌第7日，累計跌1422.97點，對上一次連跌7日是6月10日。
大市成交金額812億元；國指跌142點或1.39%，報10126點。恒生科技指數收報7570點，跌1%。
藍籌19隻升，35隻下跌，4隻無升跌。港交所（0388）升5.15%，收報490.2元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻63點；建行（0939）跌7.17%，收報5.7元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低105點。
恒生科技指數成份股10隻升，19隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是海爾智家（6690）收報27.15元，升4.42%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報844元，跌5.33%。
北水南下合計淨流入15.5億元，終止連續3日流出。南水北上合計淨流入37.5億元人民幣，終止連續1日流出。
兩新股上市，朝聚眼科（2219）定價10.6元收報13.9元，升31.13%；小鵬汽車（9868）定價165元，收報163.6元，跌0.85%。
美圖（1357）截至6月底止，比特幣的公允價值減少約1730萬美元預期將於中期業績內確認為減值虧損。目前市價計，已購買加密貨幣公允價值較其賬面值的增加淨額約為520萬美元。收報1.62元，跌1.82%。
中國心連心化肥（1866）發盈喜，上半年多賺兩倍。創52周高，見5.38元，收報4.85元，跌4.15%。
吉利（0175）公布，6月銷量按年跌9%，完成目標41%，新能源車銷量增19%。收報23.75元，跌2.06%。
破頂股表現
破頂股包括，中駿商管（0606）創上市新高，見4.18元，收報4.11元，升0.98%；特步（1368）創上市新高，見15.96元，收報15.44元，升5.75%；中國軟件國際（0354）創上市新高，見15.22元，收報15.14元，升2.3%；海豐國際（1308）創上市新高，見34.8元，收報34.3元，升2.54%；普華和順（1358）創52周高，見1.25元，收報1.24元，升16.98%；九龍倉集團（0004）創52周高，見30.7元，收報29.25元，跌4.72%；中遠海控（1919）創52周高，見16.88元，收報16.84元，升5.91%。
破底股方面
內房股破底，包括，佳兆業（1638）見52周低2.74元，收報2.77元，跌1.07%；龍光地產（3380）見52周低10.14元，收報10.2元，跌3.04%；世茂集團（0813）見52周低18.16元，收報18.22元，跌1.19%；花樣年（1777）見52周低0.85元，收報0.85元，無升跌。
科技股破底，包括，雲遊控股（0484）創上市新低，見1.53元，收報1.53元，跌4.97%；攜程集團（9961）創上市新低，見265元，收報265.8元，跌1.99%；汽車之家（2518）創上市新低，見114.1元，收報116.6元，跌3.64%；快手（1024）創上市新低，見164.3元，收報167.5元，跌1.99%；鴻騰（6088）見52周低1.96元，收報1.97元，跌4.37%；阿里健康（0241）見52周低14.9元，收報15.28元，跌0.13%；神州控股（0861）見52周低4.9元，收報4.99元，無升跌。
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