子公司涉新疆強迫勞動遭列入實體清單 溢達起訴美國商務部
文章日期：2021年7月7日 11:26
本地老牌家族、有「棉花公主」之稱楊敏德旗下溢達集團公布，將會就其旗下子公司昌吉溢達紡織列入實體清單一案向美國哥倫比亞特區地方法院提出訴訟，並就此事對整個集團造成的經濟和聲譽損失尋求法律濟助。
溢達指，歷來公平對待員工、保障勞工權利、秉持商業道德操守，並致力推動可持續發展，受到社會各界廣泛認可。因此，溢達集團斷然否認美國商務部對昌吉溢達的錯誤指控──這些指控與溢達集團所奉行的一切商業和行為準則截然相反。
溢達去年被指涉嫌參與侵犯新疆維吾爾人權，遭美國商務部工業和安全局（BIS）列入實體制裁清單。集團指，該名單錯誤地指責昌吉溢達在中國新疆地區使用強迫勞動，這與事實完全不符。
集團表示，美國前總經理特朗普政府執政期間，美國商務部在未提前告知、且無證據支持的情況下，將昌吉溢達列入實體清單，對整個溢達集團造成了不可估量的聲譽損失和經濟損失。集團指，在別無選擇，只能訴諸法律途徑，以期儘早結束這一失實指控對企業所造成的持續且破壞性的聲譽和商業損害。
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