國家發改委昨（6日）在一份通知中表示，不得新建500米以上超高層建築物，地方政府須嚴格限制新建250米以上建築物。

國家發改委指出，仍有一些項目管理不嚴，管理規定落實不到位，造成工程質量下降、安全隱患增加。今年5月，深圳71層高的賽格大廈出現不明原因的震動，因而封樓進行檢測。

根據通知，100米以上建築應與城市規模、空間尺度相適宜，與消防救援能力相匹配。

去年當局「原則上」禁止新建超過500米的大樓。據世界高層建築與都市人居學會(CTBUH)，全球超過這一高度的建築只有10座，其中5座在中國。

內房股今早普遍下挫，碧桂園（2007）趺1%，華潤置地（1109）跌1.9%，中國恒大（3333）跌4.2%，中國海外發展（0688）則微趺0.1%，萬科企業（2202）跌1.6%。

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