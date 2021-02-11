港元現報7.7679元貶值11點子，曾貶值最多13點子，報7.7681元，亦曾升值最多6點子，報7.7662元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.29點子至0.03682%；1星期HIBOR跌0.39點子至0.04952%；2星期HIBOR跌0.01點子至0.05827%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.51點子至0.16381%；6個月期HIBOR跌0.29點子至0.25661%；12個月期HIBOR跌0.14點子至0.36232%。

美元指數現報92.554升值0.008點或0.01%。

美元1個月期LIBOR報0.10413%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0154%，連續6日收窄，利差是2021年5月14日後最低，當日差距為-0.0154%。

對上一次連續6日收窄，是2021年6月17日，當日利差報-0.0039%。

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