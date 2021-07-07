受愛國購買潮帶動下，安踏體育（2020）和李寧（2331）等支持使用新疆材料的公司獲得了市場佔有率。此外，安踏將成為北京2022年冬奧會的官方供應商，有助進一步提升品牌知名度。

大華繼顯（香港）執行董事梁偉源表示，「購買本土品牌的情緒還會繼續下去，短期內，李寧和安踏的股價還會繼續上漲。」惟梁偉源認為，「在上半年業績發布後，情況可能會發生變化，因為一些中國運動服裝股看起來很貴，投資者可能會尋求更便宜的股票。」

安踏體育現報180.5元，升1.75%；李寧報93.15元，升5.2%。

其他報道

市場憂慮科網監管增 騰訊曾跌3.7% 創逾半年低位

Google、Facebook、Twitter 無計劃撤離香港

滬深三大指數今早低開 人行淨回籠200億人民幣

恒指低開295點 見近兩個月低 朝聚眼科無升跌 小鵬升1.8%

康諾亞超購428倍 一手中籤率6.5% 朗詩綠色生活中籤率18%

港股ADR跌382點 美期亞股下跌 朝聚眼科、小鵬上市

CNBC記者：字節跳動可能推遲IPO 或下調估值

油價回落、數據差、美債息下跌 道指跌208點 標指創新高後倒跌