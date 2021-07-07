新疆棉引發愛國購買潮 彭博：中國運動服裝股跑贏Nike等國際品牌
文章日期：2021年7月7日 10:43
新疆棉風波引發中國消費者抵制運動，同時帶起愛國購買浪潮。《彭博社》報道，面對新疆地區的人權問題，中國消費者齊撐國貨，推動一些本土運動鞋生產商今年股價上漲約275%。彭博追蹤香港上市服裝和零售股的指數觸及2015年以來最高水平。Nike和adidas的漲幅不到15%。
受愛國購買潮帶動下，安踏體育（2020）和李寧（2331）等支持使用新疆材料的公司獲得了市場佔有率。此外，安踏將成為北京2022年冬奧會的官方供應商，有助進一步提升品牌知名度。
大華繼顯（香港）執行董事梁偉源表示，「購買本土品牌的情緒還會繼續下去，短期內，李寧和安踏的股價還會繼續上漲。」惟梁偉源認為，「在上半年業績發布後，情況可能會發生變化，因為一些中國運動服裝股看起來很貴，投資者可能會尋求更便宜的股票。」
安踏體育現報180.5元，升1.75%；李寧報93.15元，升5.2%。
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