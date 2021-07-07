AIC指，早前由組織代表逾15間科企成員，致函私隱專員是表達業界的關注，但信件中並無提及個別成員，並澄清無科企成員準備撤離香港。指《華爾街日報》的報道斷章取義、不準確（inaccurate）。

報道亦向Google查詢，獲轉述亞洲互聯網聯盟（AIC）的最新回覆，指無成員計劃撤離香港，《華爾街日報》提及的Google、Facebook、Twitter等，從無表示過會拒絕在香港提供服務。

報道引述AIC上載的文件，指評估言論是否涉嫌違法，引入嚴厲懲處，如同鼓吹有關社交平台對當局將有關帖文下架的要求「照單全收」，變相是鼓勵平台過度審查用戶，將對言論自由造成極大影響，並不符合全球規範和趨勢，「科技平台為避免懲處的『唯一方法』，只有避免在香港投資和提供服務」，但此舉將剝奪香港企業和消費者的權益，亦會製造新的貿易壁壘，及影響香港作為創新科技發展的樞紐，AIC再三要求當局澄清，追究有關社交平台法律責任的法理依據，以釋除各大科企的疑慮。