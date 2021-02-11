恒指低開295點 見近兩個月低 朝聚眼科無升跌 小鵬升1.8%
文章日期：2021年7月7日 09:25
恒指今早低開295點或1.06%，報27777點，5月14日27715.88點後最低，成交金額35億元；國指今早低開126點或1.24%，報10142點。恒生科技指數開市報7555點，跌1.2%。
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藍籌11隻升，43隻下跌，4隻無升跌。石藥（1093）升2.72%，報10.18元，是升幅最大的藍籌，港交所（0388）升2.32%，報477元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻28點；建行（0939）跌6.35%，報5.75元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低93點。
恒生科技指數成份股1隻升，25隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是海爾智家（6690）開市報26.3元，升1.15%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報850元，跌4.66%。
兩新股上市，朝聚眼科（2219）定價10.6元，開市報10.6元，無升跌；小鵬汽車（9868）定價165元，開市報168元，升1.82%。
美圖（1357）截至6月底止，比特幣的公允價值減少約1730萬美元預期將於中期業績內確認為減值虧損。目前市價計，已購買加密貨幣公允價值較其賬面值的增加淨額約為520萬美元。開市報1.64元，跌0.61%。
中國心連心化肥（1866）發盈喜，上半年多賺兩倍。開市報5.38元，升6.3%。
吉利（0175）公布，6月銷量按年跌9% 完成目標41% 新能源車銷量增19%。開市報23.3元，跌3.92%。
時代中國（1233）上半年銷售額升39%。開市報9元，升1.47%。
破底股方面
破底股包括，神州控股（0861）見52周低4.9元，開市報4.9元，跌1.8%；中國人壽（2628）見52周低14.6元，開市報14.6元，跌4.95%；中人壽（2628）見52周低14.6元，開市報14.6元，跌4.95%；海螺水泥（0914）見52周低39.7元，開市報39.7元，跌0.63%。
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