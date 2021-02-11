港股ADR跌382點 美期亞股下跌 朝聚眼科、小鵬上市
文章日期：2021年7月7日 08:39
美股向下，港股ADR跌382點或1.38%，報27690點。個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.46%，折合報556.4元；阿里巴巴（9988）跌1.88%，折合報205.46元；美團（3690）跌0.72%，折合報287.72元；匯控（0005）跌1.43%，折合報44.6元；建行（0939）跌6.95%，折合報5.71元。
道期現跌0.22%；標期現跌0.16%；納期現跌0.12%。日股現跌1.48%，韓股現跌0.53%，澳股現升0.14%。
今日焦點股份可留意：
兩新股上市，朝聚眼科（2219）定價10.6元，小鵬汽車（9868）定價165元。
美圖（1357）截至6月底止，比特幣的公允價值減少約1730萬美元預期將於中期業績內確認為減值虧損。目前市價計，已購買加密貨幣公允價值較其賬面值的增加淨額約為520萬美元。
中國心連心化肥（1866）發盈喜，上半年多賺兩倍。
吉利（0175）公布，6月銷量按年跌9% 完成目標41% 新能源車銷量增19%。
時代中國（1233）上半年銷售額升39%。
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