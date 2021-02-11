白宮新聞秘書Jen Psaki表示，拜登政府官員與沙特和阿聯酋官員交談，希望能夠達成協議以阻止原油價格上漲。油價向下，紐約期油曾跌最多2.95%，是6月17日後最大跌幅，當日跌幅為3.3%；布蘭特期油曾跌最多3.93%，是5月19日後最大跌幅，當日跌幅為4.96%。

道瓊斯工業平均指數收跌208點，跌幅0.61%，報34577點。標普500指數收跌8點，跌幅0.21%，報4343點。納斯達克綜合指數收漲24點，或0.17%，報14663點。

Amgen跌2.03%，報243.65美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低33點，而蘋果升1.47%，報142.02元，貢獻道指13點。

科技股方面，蘋果收市報142.02元，升1.47%，谷歌母公司Alphabet收市報2523.8元，升0.74%，亞馬遜收市報3675.74元，升4.69%，Facebook收市報352.78元，跌0.54%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.52%，報455點。德國DAX指數收跌0.97%，報15511點；法國CAC 40指數跌0.92%，報6507點；英國富時100指數收跌0.9%，報7100點。