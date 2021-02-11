油價回落、數據差、美債息下跌 道指跌208點 標指創新高後倒跌
文章日期：2021年7月7日 08:15
隨著油價從六年高位回落，加上美國供應管理學會(ISM)6月份服務業擴張速度低於預期，服務業就業指標跌至年內最低位，美債息回落，10年期債息跌7.57個基點，報1.3481%，連續第7日陰燭、30年期跌6.65個基點，報1.9739%，拖累銀行股和小型股表現，美股先立後跌，其中，標指創歷史新高4356.46點後倒跌，納指則創即市及收市價新高，連升第3日。
白宮新聞秘書Jen Psaki表示，拜登政府官員與沙特和阿聯酋官員交談，希望能夠達成協議以阻止原油價格上漲。油價向下，紐約期油曾跌最多2.95%，是6月17日後最大跌幅，當日跌幅為3.3%；布蘭特期油曾跌最多3.93%，是5月19日後最大跌幅，當日跌幅為4.96%。
道瓊斯工業平均指數收跌208點，跌幅0.61%，報34577點。標普500指數收跌8點，跌幅0.21%，報4343點。納斯達克綜合指數收漲24點，或0.17%，報14663點。
Amgen跌2.03%，報243.65美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低33點，而蘋果升1.47%，報142.02元，貢獻道指13點。
科技股方面，蘋果收市報142.02元，升1.47%，谷歌母公司Alphabet收市報2523.8元，升0.74%，亞馬遜收市報3675.74元，升4.69%，Facebook收市報352.78元，跌0.54%。
歐洲STOXX 600指數收跌0.52%，報455點。德國DAX指數收跌0.97%，報15511點；法國CAC 40指數跌0.92%，報6507點；英國富時100指數收跌0.9%，報7100點。