太古地產廣州太古滙全面用再生電 全國項目用再生電佔逾37%
文章日期：2021年7月6日 18:57
太古地產（1972）宣布，旗下廣州太古滙現已全面使用可再生電能，成為廣東省首批於業主及租戶營運中實現「淨零碳」年度用電的地產發展商之一。由今年7月1日起，整個廣州太古滙項目（包括一座購物商場、兩座甲級辦公樓及文華東方酒店），已全面使用從第三方購入、場外風力發電場產生的可再生電能。廣東省政府於6月推出新政策，允許企業從認可售電公司購買可再生電能，令廣州太古滙實現「淨零碳」用電。
該集團指出，此舉不僅使項目的總碳排放量每年減少超過1.2萬噸，更將其內地項目的可再生電能佔比提升至逾37%。太古地產（中國內地）行政總裁彭國邦表示，他們將繼續推進在廣州太古滙以至其他中國內地項目的工作，以響應內地政府在2060年前實現碳中和的承諾。
除廣州太古滙外，太古旗下的成都遠洋太古里已由2020年1月開始全面採用可再生電能，是集團在內地首個實現100%可再生能源供電的發展項目。此外，太古酒店旗下成都博舍亦由今年1月起全面使用可再生電能。
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