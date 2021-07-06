該集團指出，此舉不僅使項目的總碳排放量每年減少超過1.2萬噸，更將其內地項目的可再生電能佔比提升至逾37%。太古地產（中國內地）行政總裁彭國邦表示，他們將繼續推進在廣州太古滙以至其他中國內地項目的工作，以響應內地政府在2060年前實現碳中和的承諾。

除廣州太古滙外，太古旗下的成都遠洋太古里已由2020年1月開始全面採用可再生電能，是集團在內地首個實現100%可再生能源供電的發展項目。此外，太古酒店旗下成都博舍亦由今年1月起全面使用可再生電能。

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