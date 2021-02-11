即時財經新聞

醫脈通今截孖展吸978億 超購231倍

文章日期：2021年7月6日 18:11

今日有兩隻新股截止孖展認購，分別為醫脈通（2192）及康聖環球基因（9960）。綜合券商數據，截至下午6點，醫脈通錄得孖展約978億元，公開發售集資額4.22億元，僅計券商孖展，超購231倍。大型券商中，耀才借出198億元，輝立借出180億元，華泰借出約137億元，富途借出約116億元。

醫脈通為內地網上醫師平台，提供營銷服務、就診服務，平台上有約240萬執業醫師。公司去年純利錄得8520萬元，按年升1.7倍。公司將於7月15日掛牌。

康聖環球基因錄得孖展約418億元，公開發售集資額2.21億元，僅計券商孖展，公開發售超購188倍。大型券商中，富途借出約90億元，耀才借出73億元，輝立借出約70億元，華泰借出65.7億元。公司將於7月16日掛牌。

除上述兩隻股份，本地有6隻新股正招股，分別為中國通才（2175）、德信服務（2215）、百得利（6909）、康橋悅（2205）、融信服務（2207）以及三巽控股（6611）

其他報道

港航連續拖欠三期債息  合共涉資11.6億元

吉利：6月銷量按年跌9% 完成目標41% 新能源車銷量增19%

富瑞下調利福目標價至8.28元 全年純利料減至8.88億元

時代中國上半年銷售額升39%

李小加：中國經濟數碼化為香港金融下一個大潮流

中廣核電力：台山、大亞灣核電站換料大修時間多過同期

港交所陳翊庭：FINI將設系統審查重複認購

恒指跌70點 連跌6日累挫1215點 北水淨流出減少 內房、科技股破底

屈臣氏創O+O優勢 助品牌建立市場地位

遭中央實施安全審查 滴滴出行盤前插逾2成

渣打銀行推出新措施打擊「網絡釣魚」 

信安：看好本港消費及地產股 恒指上望3萬點

滬深三大指數向下 兩市成交額逾萬億人幣

發射衛星搶佔6G研發先機？華為：假消息

金管局：今年上半年「網絡釣魚」騙案涉及金額2200萬元

【選股王】利郎第二季「LILANZ」零售額按年增最多30% 可小回吸納

Hypebeast去年多賺7% 明年初於美國開7層旗艦店

華爾街日報：中國網信辦曾建議滴滴押後赴美上市