醫脈通今截孖展吸978億 超購231倍
文章日期：2021年7月6日 18:11
今日有兩隻新股截止孖展認購，分別為醫脈通（2192）及康聖環球基因（9960）。綜合券商數據，截至下午6點，醫脈通錄得孖展約978億元，公開發售集資額4.22億元，僅計券商孖展，超購231倍。大型券商中，耀才借出198億元，輝立借出180億元，華泰借出約137億元，富途借出約116億元。
醫脈通為內地網上醫師平台，提供營銷服務、就診服務，平台上有約240萬執業醫師。公司去年純利錄得8520萬元，按年升1.7倍。公司將於7月15日掛牌。
康聖環球基因錄得孖展約418億元，公開發售集資額2.21億元，僅計券商孖展，公開發售超購188倍。大型券商中，富途借出約90億元，耀才借出73億元，輝立借出約70億元，華泰借出65.7億元。公司將於7月16日掛牌。
除上述兩隻股份，本地有6隻新股正招股，分別為中國通才（2175）、德信服務（2215）、百得利（6909）、康橋悅（2205）、融信服務（2207）以及三巽控股（6611）。
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