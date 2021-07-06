人大常委會法工委在解讀中表示，未經個人同意收集個人數據、超出必要獲取用戶權限、非法交易個人數據、濫用個人數據等侵權問題屢見不鮮，為有效遏止個人數據侵權行為，維護個人數據主體的合法權益，有必要通過經濟特區立法，強化對個人數據的保護。

解讀同時指出，由於生物識別數據是終生不可更改，一旦洩露或者被濫用，將造成較一般個人數據更為嚴重的損害後果。處理生物識別數據時，除該生物識別數據為處理個人數據目的所必需，且不能為其他非生物識別數據所替代的情形外，應當同時提供處理其他非生物識別數據的替代方案。

對於侵害其他市場主體、消費者合法權益的公司，將由市場監督管理部門或相關行業主管部門，按照職責責令改正，沒收違法所得；拒不改正的公司將被處罰5萬元以上50萬元（人民幣，下同）以下的罰款；情形嚴重的，將被處罰上一年度營業額5%以下的罰款，最高不超過5000萬元。

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