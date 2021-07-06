Jefferies報告指出，由於缺乏內地旅客消費力，利福零售業務依靠本地及少量代購買家支撐，惟在英國物業租金收益帶動下，相信集團上半年盈利仍錄得升幅。不過，據現時走勢，該行調低利福今年全年純利預測13%，至8.88億元。

報告又指，相信SOGO位於銅鑼灣及尖沙嘴門店，上半年同店銷售分別可錄9%及27%升幅。

金利豐證券研究部執行董事黃德几表示，內地旅客絕迹，加上網購風氣盛行，相關平台發展迅速，於零售市場競爭力與日俱增，以致SOGO等百貨公司業務更雪上加霜。即使政府發放消費券，甚或各地通關，相信集團業務受惠有限，預計下半年盈利升幅不大。

利福今日收市報6.46元，跌4.72%。

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