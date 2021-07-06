目前內地融資以銀行的資金為主，有國家隱性擔保，但該模式需要有固定收益，與小微企業發展周期不一，而風險也未必能匹配，因此這些投資應由股權投資基金先進行投入，因為它們有足夠的興趣、風險承受和認知能力，進行大規模投資。目前全球有不少投資性資金，香港可為內地吸引國際資金。對於香港有甚麼政策配合，李小加指監管機構允許發展、創新便可以，市場自然會找到出路，「不做攔路虎，比甚麼都重要」。

內地科企近月接連受監管機構就收集使用數據加強監管，李小加認為客戶私隱可以技術解決，因此問題不大。科企均面對政府的監管挑戰，包括濫用數據損害消費者利益，以及地緣政治下的國家安全問題，它可以包括任何數據，特別在關係緊張的時代，「帽子不用小」。

多間大型科企，例如滴滴（美：DIDI）、貝殼找房（美：BEKE）等到美國上市，李小加指要思考為甚麼香港未能做好中介工作，他指香港沒有甚麼「老本」可吃，稍有不注意便錯過。至於香港有甚麼不足問題，李小加則稱「不在其位，不謀其政」。

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