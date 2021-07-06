上半年，公司運營管理的核電機組總發電量約為1,011.27億千瓦時，按年增長5.12%。總上網電量約為952.27億千瓦時，按年增長5.40%。上半年受新型冠狀病毒肺炎疫情的影響低於2020年同期，在大修天數同比增加的情況下，上網電量實現了增長。

上半年發電量方面，台山核電站按年跌13.49%，而大亞灣核電站按年跌11.95%；上網電量方面，台山跌13.28%，大亞灣跌12.14%。其他電廠如陽江、寧德、嶺東、防城港、嶺澳以及紅沿河，數字均上升。

公司指，第二季度，集團按計劃完成大亞灣1號機組和紅沿河4號機組的年度換料大修、嶺東1號機組的十年換料大修及台山2號機組的首次換料大修。截至6月30日，集團已按計劃完成11次機組換料大修年第三季度，集團計劃開展兩次換料大修，包括防城港1號機組和陽江3號機組的年度換料大修。

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