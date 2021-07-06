中廣核電力：台山、大亞灣核電站換料大修時間多過同期
文章日期：2021年7月6日 16:58
中廣核電力（1816）公布第二季度運營簡報，旗下台山、大亞灣核電站於上半年的發電量及上網電量均按年下跌，而旗下其他電廠均上升。公司指，台山、大亞灣核電站上半年換料大修總時間較去年同期多。
上半年，公司運營管理的核電機組總發電量約為1,011.27億千瓦時，按年增長5.12%。總上網電量約為952.27億千瓦時，按年增長5.40%。上半年受新型冠狀病毒肺炎疫情的影響低於2020年同期，在大修天數同比增加的情況下，上網電量實現了增長。
上半年發電量方面，台山核電站按年跌13.49%，而大亞灣核電站按年跌11.95%；上網電量方面，台山跌13.28%，大亞灣跌12.14%。其他電廠如陽江、寧德、嶺東、防城港、嶺澳以及紅沿河，數字均上升。
公司指，第二季度，集團按計劃完成大亞灣1號機組和紅沿河4號機組的年度換料大修、嶺東1號機組的十年換料大修及台山2號機組的首次換料大修。截至6月30日，集團已按計劃完成11次機組換料大修年第三季度，集團計劃開展兩次換料大修，包括防城港1號機組和陽江3號機組的年度換料大修。
其他報道
恒指跌70點 連跌6日累挫1215點 北水淨流出減少 內房、科技股破底
【選股王】利郎第二季「LILANZ」零售額按年增最多30% 可小回吸納