港交所陳翊庭：FINI將設系統審查重複認購
文章日期：2021年7月6日 16:39
港交所（0388）今日就新股結算平台FINI （Fast Interface for New Issuance）發諮詢總結，決定於平台實施「T+2」（新股定價日與上市日相隔2個交易日）時間表，較早前建議的「T+1」延長一日，但較現時大幅縮短3個交易日。最快實施時間則由早前建議的明年次季，押後至明年第四季度。港交所上市主管陳翊庭今日解說指，因應業界要求，而最終決定採用「T+2」。
陳翊庭解釋，從監管層面，於新股截止認購後，港交所上市科及證監會均要檢視認購方名單，進行監管審查工作；從運營層面，大型新股亦可能涉及多個參與方，不同持份者亦可能要跨時區運作，因此給予2個交易日更為靈活。她表示，諮詢回應均較為支持「T+2」，而未來平台實施一段時間後，將適時向「T+1」推進。
她指出，屆時新股發行人亦可以申請以「T+3」作時間表，而港交所將視乎個案情況決定是否批准，但時間表整體是靈活。她表示，一般而言，大型IPO、涉及國際投資者等情況，或有可能有此需求。
她強調，留意到現時不少散戶借孖展認購新股，未來FINI推出不會對孖展槓桿、對經紀方的要求有任何改變。她解釋，FINI只是降低了公開發售結算時需要支付款項的額度，屆時最多僅需要凍結公開發售集資額的規模，而不需將所有市場認購資金全部凍結。
被問及FINI會否有助新股重複認購問題，陳翊庭則表示，根據《上市守則》，辨別重複認購的責任是在發行人身上，實際操作中一般則是由發行人聘請的股份過戶處負責。她補充指，FINI屆時將會有算法，審查重複認購情況。
根據諮詢總結，未來港交所擬跟隨證監會，於新股認購設立俗稱「實名制」的投資者識別碼制度。屆時券商將需要統一向港交所提交客戶姓名、身份證識別號碼等資料。據了解，屆時港交所將有望統一審查每名散戶的「投資者識別碼」，惟運作模式仍有待證監會確立制度後再決定。
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