屈臣氏創O+O優勢 助品牌建立市場地位
文章日期：2021年7月6日 16:23
長和（0001）旗下屈臣氏集團公布，透過無縫結合線下及線上平台，開創O+O零售新標準。集團指，傳統的O2O營銷將顧客由一個平台帶動到另一個，隨著疫情帶來的「新常態」，O2O已不足以緊貼顧客的購物習慣，取而代之的是O+O線下及線上零售模式。
屈臣氏集團首席營運總監及集團(亞洲及歐洲)行政總裁倪文玲表示：「屈臣氏的O+O零售模式是一個結合科技、大數據及人工智能的生態系統，以龐大的實體店舖網絡作為與顧客的日常接觸點，結合先進的數碼平台，有效與顧客建立緊密聯繫，從而增加銷售及顧客價值。」
集團指，屈臣氏透過O+O無縫結合線下及線上平台，增加品牌與顧客的日常接觸點，並運用數據分析幫助品牌深入及全面地了解顧客需要，與顧客建立更緊密的聯繫。O+O零售策略不但可幫助品牌拓展銷售渠道，亦可提升品牌在市場上的曝光率，增加銷售。
集團指，今年四月中國屈臣氏與上海家化旗下的醫學護膚品牌玉澤合作。集團於內地擁有龐大的O+O 網絡，在約500個城市營運超過4,100 家店舖，並與線上平台無縫連結，所以屈臣氏能以店舖作為配送中心，讓顧客在雲店下單後，產品快至30 分鐘送
達客人府上，滿足顧客即時的需求。O+O 推廣活動期間，玉澤店舖銷量按月增加超過35%，雲店銷量更按月上升超過120%。
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