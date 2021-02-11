恒指跌70點 連跌6日累挫1215點 北水淨流出減少 內房、科技股破底
文章日期：2021年7月6日 16:24
恒指連跌第6日，是上月9日後最長跌浪，恒指收市跌70點或0.25%，報28072點，6日累計跌1215.36點。
全日成交金額1448億元，較上日減少12.42%，是6月30日1403億元成交後最少；國指跌4點或0.04%，報10269點。恒生科技指數收報7646點，跌0.85%。
藍籌18隻升，38隻下跌，2隻無升跌。海底撈（6862）升4.16%，收報42.6元，是升幅最大的藍籌，阿里巴巴（9988）升1.65%，收報209.4元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻34點；藥明生物（2269）跌8.41%，收報126.4元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低86點。
恒生科技指數成份股10隻升，19隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是網易（9999）收報174元，升1.75%；跌幅最大的是阿里健康（0241）見52周低15.04元，收報15.3元，跌5.56%。
北水南下合計淨流出15.68億元，較上日減少85.57%，連續第3日流出，累計流出194.81億元。南水北上合計淨流出0.6億元人民幣，終止連續1日流入
午後消息股表現
Hypebeast（0150）去年多賺7% 明年初於美國開7層旗艦店。收報1.28元，升10.34%。
港交所（0388）公布，IPO「T+2」最快明年第四季實施。收報466.2元，升2.33%。
迅銷（6288）旗下速食時裝品牌UNIQLO據報將關閉其在日本的首家全球旗艦店。收報58元，跌1.36%。
中國利郎（1234）上半年「LILANZ」產品零售額升25%至30%。創52周高，見6.75元，收報5.7元，跌7.92%。
今早及隔晚消息股表現
藥監局發抗腫瘤藥意見稿，藥股下挫，藥明生物（2269）曾跌14%，收報126.4元，跌8.41%。
中移動建芯片公司，攻物聯網芯片製造業。中移動（0941）收報47.65元，跌0.73%。
觀察本港疫情發展，港澳通關便利條件有變。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）收報14.02元，跌0.14%；美高梅中國（2282）收報11.22元，跌0.53%；澳博控股（0880）收報8.37元，跌0.12%；永利澳門（1128）收報12.14元，升0.17%；銀河娛樂（0027）收報61.2元，升0.08%；金沙中國（1928）收報32元，跌1.84%。
阿里巴巴（9988）、小米（1810）等88億人幣入股蘇寧易購。阿里巴巴收報209.4元，升1.65%；小米收報25.9元，跌0.19%。
上海電氣（2727）涉信息披露違法違規，中證監立案調查。見52周低1.97元，收報2元，跌0.99%。
比亞迪（1211）6月汽車產銷量升逾五成。收報223.8元，跌3.62%。
碧桂園（2007）上月賣樓收入533億人幣，按年跌13%。見52周低8.44元，收報8.5元，跌0.93%。
雅生活（3319）獲綠地2023至25年委聘管理不少於1500萬平方米物業。收報34.7元，跌2.25%。
花樣年（1777）13億人幣收購綠地旗下上海綠閔物管。見52周低0.85元，收報0.85元，無升跌。
維他奶（0345）港區人力資源總監傳已離職。平52周低25元，收報25.9元，跌0.19%。
香格里拉（0069）推谷針抽獎B 中獎者可全年免費入住逾100間酒店。收報7.22元，跌1.23%。
傳中國市監局拒騰訊（0700）合併虎牙及鬥魚。收報559元，升0.9%。
雅居樂（3383）6月份合約銷售跌3.2%。收報9.9元，跌0.1%。
理文化工（0746）發盈喜，料半年多賺最多2.8倍。創52周高，見5.78元，收報5.78元，升13.33%。
融信中國（3301）6月合約銷售跌24.4%。收報4.38元，升0.46%。
破頂股表現
破頂股包括，特步（1368）創上市新高，見15.2元，收報14.6元，升2.24%；醫思醫療（2138）創上市新高，見16.1元，收報15.3元，升2.68%；中國軟件國際（0354）創上市新高，見15.08元，收報14.8元，跌0.13%；森松國際（2155）創上市新高，見14.16元，收報13.88元，升11.58%；世紀睿科（1450）創52周高，見0.28元，收報0.28元，升7.69%；九龍倉集團（0004）創52周高，見30.7元，收報30.7元，升1.66%；威雅利（0854）創52周高，見4.4元，收報4.18元，跌0.48%；中遠海控（1919）創52周高，見16.44元，收報15.9元，升6%；中遠海發（2866）創52周高，見1.9元，收報1.81元，跌2.16%。
破底股方面
內房股破底，包括，龍光地產（3380）見52周低10.36元，收報10.52元，跌1.31%；世茂集團（0813）見52周低18.32元，收報18.44元，跌1.18%；奧園（3883）見52周低6.26元，收報6.42元，升1.26%；花樣年（1777）見52周低0.85元，收報0.85元，無升跌。
物管、地產相關股破底，包括，彩生活（1778）創上市新低，見2.98元，收報3.06元，升0.33%；易居企業（2048）創上市新低，見5.64元，收報5.78元，跌3.67%。
科技股破底，包括，指尖悅動（6860）創上市新低，見0.204元，收報0.204元，跌4.67%；雲遊控股（0484）創上市新低，見1.6元，收報1.61元，跌1.23%；攜程集團（9961）創上市新低，見270元，收報271.2元，跌2.09%；汽車之家（2518）創上市新低，見120元，收報121元，無升跌；京東物流（2618）創上市新低，見36.75元，收報39元，跌3.7%；快手（1024）創上市新低，見167.7元，收報170.9元，跌0.87%。
教育股破底，包括，新東方（9901）創上市新低，見56元，收報58.7元，升2.98%；希望教育（1765）見52周低1.72元，收報1.79元，跌0.56%；中國新華教育（2779）見52周低2.01元，收報2.14元，跌0.93%。
其他破底股包括，企展控股（1808）創上市新低，見0.078元，收報0.083元，升1.22%；藍月亮（6993）創上市新低，見9.26元，收報9.56元，跌5.16%；華泰證券（6886）見52周低10.62元，收報10.84元，跌3.04%；粵海投資（0270）見52周低10.72元，收報10.84元，跌1.28%。
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