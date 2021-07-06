渣打銀行指，當客戶登記或重新登記 SC Mobile Key，並於網上或流動理財進行高風險交易，例如新增收款人、轉賬、繳款或增加轉賬額等，客戶的網上及流動銀行服務或會因保安理由而遭暫停。客戶須致電客戶服務熱線，待核實身份後，服務會重新啟動。

渣打又指，會加強公眾教育，分別透過網頁、電郵、短訊、銀行應用程式的推送訊息及社交平台，向客戶提供提防「網絡釣魚」相關的資訊。

匯豐銀行亦表示，鑑於「網絡釣魚」手法層出不窮，該行會繼續透過各種宣傳管道適時向客戶提供提防「網絡釣魚」詐騙行為的重要信息，並加強和警方合作，打擊「網絡釣魚」詐騙行為。

中銀香港重申不會透過手機短訊、電郵的超連結、二維條碼或附件，引導客戶到其網站或流動應用程式進行交易，更不會透過超連結要求客戶提供任何敏感的個人資料，該行建議客戶經電子銀行服務進行交易時，應在瀏覽器直接輸入中銀香港網址(www.bochk.com)，或經官方應用程式商店下載的中銀香港流動應用程式，接駁至手機銀行賬戶。