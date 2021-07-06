疫苗普及程度亦是影響經濟復蘇速度的關鍵因素。整體而言，新冠肺炎疫苗接種規模愈來愈廣泛，截至六月底，全球已接種接近30億劑疫苗，但亞洲接種率偏低，除了中國及香港外，多個主要地區包括南韓、印尼、泰國、台灣等國家疫苗覆蓋率仍然偏低，有個別地方甚至低於1%。區內疫情走勢仍存在高度不確定性。礙於區內疫情進展，她近月下調了對亞洲股市的看法，惟仍然給予輕微看好的評級。

疫情以外，投資亞洲不宜忽略美元走勢。踏入第二季後，美匯指數再次回落至90水平，亞洲貨幣隨即扳回第一季跌幅，重拾升軌。在美國財政、貨幣政策方向不變的前提下，美匯指數短線或於90水平徘徊，第三季會在90至94之間上落，由於美元反彈，加上人民銀行十四年來首度上調外匯存款準備金率，官方報章亦多次發表評論文章，嘗試管理市場預期，人民幣有機會下行。

陳曉蓉表示，人民幣走勢將主要取決於美國未來貨幣政策的走向。考慮到核心通脹必須較長時間持續高於2%，暫時而言，她傾向相信最快要到2023年較後期，才有條件加息。隨著美國經濟產出重返疫情前水平，聯儲局有機會於明年逐步縮減買債規模，局方或於今年第四季向市場表達收緊政策的訊息，美元屆時走強的可能性將提升。因此，人民幣或於今年較後時間回吐部分年內升幅，美元兌人民幣會在6.4至6.6元水平上落。

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