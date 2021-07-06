信安：看好本港消費及地產股 恒指上望3萬點
文章日期：2021年7月6日 15:29
信安資金管理（亞洲）高級投資策略師陳曉蓉表示，下半年仍然看好美國歐洲及亞洲市場，但其它發達及新興市場國家經濟要恢復到疫情前水平，或仍需等待明年才能實現。其中中港股市前景屬中性，中央政府近期加強監管科技股行業，令該行業投資前景會變得波動，而芯片及硬件的行業則較為看好。她預測恒指在第三季會在27000點至30000點上落，其中看好本地消費，主要是疫苗接種率加快，而政府消費券都會刺激本港消費市場。而通關在望有利本地樓市，在價量齊升之時，有利本地地產股表現。由於內地經濟在下半年放緩，故看淡其基建、內房及建材水泥等股份。
疫苗普及程度亦是影響經濟復蘇速度的關鍵因素。整體而言，新冠肺炎疫苗接種規模愈來愈廣泛，截至六月底，全球已接種接近30億劑疫苗，但亞洲接種率偏低，除了中國及香港外，多個主要地區包括南韓、印尼、泰國、台灣等國家疫苗覆蓋率仍然偏低，有個別地方甚至低於1%。區內疫情走勢仍存在高度不確定性。礙於區內疫情進展，她近月下調了對亞洲股市的看法，惟仍然給予輕微看好的評級。
疫情以外，投資亞洲不宜忽略美元走勢。踏入第二季後，美匯指數再次回落至90水平，亞洲貨幣隨即扳回第一季跌幅，重拾升軌。在美國財政、貨幣政策方向不變的前提下，美匯指數短線或於90水平徘徊，第三季會在90至94之間上落，由於美元反彈，加上人民銀行十四年來首度上調外匯存款準備金率，官方報章亦多次發表評論文章，嘗試管理市場預期，人民幣有機會下行。
陳曉蓉表示，人民幣走勢將主要取決於美國未來貨幣政策的走向。考慮到核心通脹必須較長時間持續高於2%，暫時而言，她傾向相信最快要到2023年較後期，才有條件加息。隨著美國經濟產出重返疫情前水平，聯儲局有機會於明年逐步縮減買債規模，局方或於今年第四季向市場表達收緊政策的訊息，美元屆時走強的可能性將提升。因此，人民幣或於今年較後時間回吐部分年內升幅，美元兌人民幣會在6.4至6.6元水平上落。
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