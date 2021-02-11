醫藥、醫療及生物科技今早捱沽，藥明生物（2269）急跌逾一成，險守50天線120元。信達生物（1810）跌半成，初步跌穿3月至今上升軌，破壞上升趨勢。科技、汽車、金屬礦石、物管股沽壓較大。不過，港交所（0388）將推出全新平台簡化及數碼化IPO程序，加上中國政府關注在美國上市的中國科技公司數據安全，或有利公司選擇以香港上市。港交所股價低位反彈逾1%。此外，化工、化肥、造紙、航運、服飾股有資金追捧。男裝品牌利郎（1234）昨天急升後今早小回後再漲，可以留意。

利郎中午公布第二季旗下主要品牌「LILANZ」產品零售額按年增長25%至30%，相比首季按年升30%至35%有所放緩，但在去年第二季零售額收窄的較高基數下，仍能保持較快速增長。隨着業務復蘇，加上市場看好國產品牌，估值偏低，推動股價表現。短線入市以5.8元止蝕，中線有望上試6.5元及7元關口，不妨於小回吸納。

劉思明

投資版副主編