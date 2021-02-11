目前，香港上市採用「T+5」結算周期，港交所指，FINI框架諮詢文件建議將有關周期縮短至「T+1」。經諮詢市場並考慮市場意見及營運上的需要後，香港交易所將落實推展FINI作為日後所有新股的統一處理平台，但會先行採用「T+2」結算周期。不過，港交所亦提到，發行人可因應需要提出採用「T+3」或更長的首次公開招股結算期。

推出FINI後，結算參與者可選擇採用壓縮預先付款模式，以改善熱門新股在認購期內凍結大量預付資金的情況。

港交所為確保市場在過渡至FINI前有足夠的準備時間，預期FINI最早於2022年第四季才會啟用。香港交易所將於適時邀請市場參與者參加一系列的相關活動，包括應用教學、建立用戶賬號、全市場測試及預演等，以確保全體順利過渡。如有需要，香港交易所稍後亦會就《上市規則》及其他操作程序的必要修訂另作公布及諮詢市場意見。