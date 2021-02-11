恒指跌勢未止 半日跌163點 科技股、藥股拖低大市
文章日期：2021年7月6日 12:10
港股跌勢未止，暫連跌第6日，恒指今早低開6點後曾倒升7點，但無以為繼，反覆跌最多238點，高低波幅247點。恒指半日跌163點或0.58%，報27980點，成交金額764億元；國指跌41點或0.4%，報10232點。恒生科技指數收報7607點，跌1.36%。
恒指10天線(28682.2點)、20天線(28681.93點)跌穿50天線(28702.07點)，及跌穿保力加通道底。
藍籌17隻升，38隻下跌，3隻無升跌。海底撈（6862）升4.52%，收報42.75元，是升幅最大的藍籌，港交所（0388）升1.4%，收報462元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻17點；藥明生物（2269）跌12.61%，收報120.6元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低129點。
恒生科技指數成份股6隻升，23隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是汽車之家（2518）創上市新低，見120元，收報122.5元，升1.24%；跌幅最大的是阿里健康（0241）見52周低15.04元，收報15.24元，跌5.93%。
北水南下合計淨流出2.66億元，較上日減少97.55%，連續第3日流出，累計流出181.79億元。南水北上合計淨流入8.58億元人民幣，較上日減少85.51%，連續第2日流入，累計流入67.77億元。
藥監局發抗腫瘤藥意見稿，藥股下挫。藥明生物（2269）收報120.6元，跌12.61%；藥明巨諾（2126）收報21.3元，跌7.39%；藥明康德（2359）收報160元，跌8.57%。
中移動建芯片公司，攻物聯網芯片製造業。中移動（0941）收報48元，無升跌。
小米（1810）擬發行美元優先債券。收報26元，升0.19%。
阿里巴巴（9988）、小米（1810）等88億人幣入股蘇寧易購。阿里巴巴收報205.4元，跌0.29%；小米收報26元，升0.19%。
上海電氣（2727）涉信息披露違法違規，中證監立案調查。上海電氣見52周低1.97元，收報2元，跌0.99%。
比亞迪（1211）6月汽車產銷量升逾五成。收報225.8元，跌2.76%。
碧桂園（2007）上月賣樓收入533億人幣，按年跌13%。見52周低8.44元，收報8.54元，跌0.47%。
雅生活（3319）獲綠地2023至25年委聘管理不少於1500萬平方米物業。收報34.35元，跌3.24%。
花樣年（1777）13億人幣收購綠地旗下上海綠閔物管。見52周低0.85元，收報0.86元，升1.18%。
維他奶（0345）港區人力資源總監傳已離職。平52周低25元，收報25.8元，跌0.58%。
香格里拉（0069）推谷針抽獎B 中獎者可全年免費入住逾100間酒店。收報7.2元，跌1.5%。
傳中國市監局拒騰訊（0700）合併虎牙及鬥魚。收報556.5元，升0.45%。
雅居樂（3383）6月份合約銷售跌3.2%。收報9.89元，跌0.2%。
理文化工（0746）發盈喜，料半年多賺最多2.8倍。創52周高，見5.77元，收報5.67元，升11.18%。
融信中國（3301）6月合約銷售跌24.4%。收報4.34元，跌0.46%。
破頂股表現
破頂股包括，特步（1368）創上市新高，見15.2元，收報14.6元，升2.24%；醫思醫療（2138）創上市新高，見16.1元，收報15.28元，升2.55%；中國軟件國際（0354）創上市新高，見15.08元，收報14.82元，無升跌；森松國際（2155）創上市新高，見14.16元，收報11.66元，跌6.27%；九龍倉集團（0004）創52周高，見30.5元，收報30.5元，升0.99%；威雅利（0854）創52周高，見4.4元，收報4.4元，升4.76%；中遠海控（1919）創52周高，見16.44元，收報15.54元，升3.6%；中遠海發（2866）創52周高，見1.9元，收報1.82元，跌1.62%。
破底股方面
破底股包括，彩生活（1778）創上市新低，見2.98元，收報3.05元，無升跌；新東方（9901）創上市新低，見56元，收報56.4元，跌1.05%；雲遊控股（0484）創上市新低，見1.6元，收報1.6元，跌1.84%；企展控股（1808）創上市新低，見0.078元，收報0.084元，升2.44%；攜程集團（9961）創上市新低，見270元，收報270.2元，跌2.45%；汽車之家（2518）創上市新低，見120元，收報122.5元，升1.24%；易居企業（2048）創上市新低，見5.64元，收報5.76元，跌4%；京東物流（2618）創上市新低，見36.75元，收報37.95元，跌6.3%；快手（1024）創上市新低，見167.7元，收報169.8元，跌1.51%；藍月亮（6993）創上市新低，見9.26元，收報9.49元，跌5.85%；龍光地產（3380）見52周低10.36元，收報10.48元，跌1.69%；世茂集團（0813）見52周低18.32元，收報18.54元，跌0.64%；奧園（3883）見52周低6.26元，收報6.31元，跌0.47%；花樣年（1777）見52周低0.85元，收報0.86元，升1.18%；華泰證券（6886）見52周低10.66元，收報10.7元，跌4.29%；希望教育（1765）見52周低1.72元，收報1.75元，跌2.78%；中國新華教育（2779）見52周低2.1元，收報2.1元，跌2.78%；粵海投資（0270）見52周低10.72元，收報10.76元，跌2%。
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