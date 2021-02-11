港股跌勢未止，暫連跌第6日，恒指今早低開6點後曾倒升7點，但無以為繼，反覆跌最多238點，高低波幅247點。恒指半日跌163點或0.58%，報27980點，成交金額764億元；國指跌41點或0.4%，報10232點。恒生科技指數收報7607點，跌1.36%。